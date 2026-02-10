Van KADEM İl Temsilciliği’nde göreve başlayan Burcu Karakuş, kentte görev yapan basın mensuplarına, düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Karakuş, Van’da kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve farkındalık temelli projeler yürütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Göreve başladığı günden bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlarla temas halinde olduklarını belirten Karakuş, önümüzdeki süreçte kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve yerel paydaşlarla interaktif çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Kadınların sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi amaçlayan projeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Karakuş, Van’ın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.