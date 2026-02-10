Ramazanın ayına sayılı günler kala Van'da tahin üretiminde ciddi artış yaşanıyor. El değmeyen yöntemlerle üretilen ve katkı maddesi içermeyen tahin, özellikle sahurda tercih edilmesi nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Van'da normal dönemlerde aylık 2 ila 3 ton arasında üretilen tahin, Ramazan ayıyla birlikte 10 ila 15 ton seviyelerine kadar çıkıyor.

"Ramazan ayında daha çok tercih ediliyor"

Konuya ilişkin konuşan işletme müdürü Murat Varlı, tahin üretiminde yaklaşık 7 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirtti. Ramazan ayı öncesi siparişlere yetişmekte zorlandıklarını ifade eden Varlı, "Kaliteli ve doğal üretime önem veriyoruz. Yaklaşık 7 yıldır bu işi yapıyoruz. Sürekli kalitemizi artırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar da her zaman güzel, lezzetli ve doğal bir tahin ürettik. Tahinin tok tutması, vücudu koruyucu özellikleri ve faydaları nedeniyle özellikle Ramazan ayında daha çok tercih ediliyor" dedi.

"Ramazan ayında 10-15 tonlara kadar üretim yapıyoruz"

Satışlarda ciddi bir artış yaşandığını dile getiren Varlı, "Normal aylarda 2-3 ton üretim yaparken, Ramazan döneminde bu rakam 10-15 tonlara kadar çıkıyor. Şu an siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Vatandaşlarımızdan alışverişlerini son günlere bırakmamalarını, şimdiden gelerek doğal ve sıcak tahinlerini temin etmelerini istiyoruz" diye konuştu.