Şubat ayının ortalarına yaklaşılmasına rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, sahilde yoğunluk oluşturdu. Havanın güzel olmasını fırsat bilen Tatvanlılar, aileleri ve arkadaşlarıyla sahile gelerek yürüyüş yaptı, açık havada vakit geçirdi. Sahilde oluşan hareketlilik, vatandaşlara adeta bahar havasını yaşattı.

Güzel havanın tadını çıkardıklarını belirten vatandaşlardan Gökmen Kılınç, "Şubat ayının neredeyse ortalarındayız. Buna rağmen insanlar pazar günü bu güzel havanın keyfini çıkarıyor" dedi.