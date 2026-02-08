Türk Kızılay Van Şube Başkanlığı, Ramazan ayına sayılı günler kala ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı amaçlayan bir dayanışma projesini hayata geçiriyor. “Ramazan Paylaşınca Güzel - Okul Temelli Gıda Kolisi Dayanışma Projesi” kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki ilkokul ve ortaokullar sürece dahil edilecek.

Proje kapsamında, gıda kolilerinin içeriği Türk Kızılay tarafından standart olarak belirlenecek. Talepte bulunan okullara boş yardım kolileri ulaştırılacak ve koliler, öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanacak. Hazırlanan koliler, Kızılay ekiplerince teslim alınarak sosyal incelemesi yapılan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı boyunca dağıtılacak.

Türk Kızılay Van İl Şube Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin, projenin yalnızca yardım odaklı olmadığını belirterek, çalışmanın aynı zamanda eğitsel bir yönü bulunduğunu ifade etti. Yeltekin, öğrencilerin bu süreçte paylaşma, empati ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandığını aktardı.

Yeltekin, “Bu çalışma, gıda dağıtımından çok daha fazlasıdır. Çocuklarımıza empatiyi, paylaşmayı ve toplumsal sorumluluğu uygulamalı olarak öğreten bir eğitim projesidir. Bugün sınıflarında bir koli hazırlayan öğrenciler, yarının vicdanlı ve duyarlı bireyleri olacaktır.” dedi.

Yeltekin, projeye gönüllü olarak katılım sağlayacak okullar aracılığıyla yürütülecek çalışmanın, her yıl tekrarlanarak geleneksel bir Ramazan dayanışma modeline dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.