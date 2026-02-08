Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastaneciler, Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, Van’ın kırmızı ette dışa bağımlı olduğunu ve kesimlik hayvan dağıtımında Van’ın görmezden gelindiğini söyledi.

Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastaneciler, Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, Ramazan ayı öncesi kırmızı et fiyatlarında artış beklendiğini belirterek, Van’ın canlı hayvan tedarikinde yaşadığı sorunlara değindi.

Van’da büyükbaş kırmızı et kullanım oranının yüzde 70–80 seviyelerinde olduğunu ifade eden Işık, etin büyük bölümünün kent dışından geldiğini söyledi.

Dışa bağımlılığın fiyatları doğrudan etkilediğini belirten Işık, Van’da etin kilogram fiyatının 700 TL’den başlayarak bin TL’ye kadar çıktığını dile getirdi.

Işık, “Van’da büyükbaş kırmızı et kullanımı yüzde 70–80 seviyelerinde, ancak etimizin büyük bölümü dışarıdan geliyor ve biz de dışarıdan gelen ürünün piyasada hangi fiyattan satıldığına bağlı kalıyoruz. Şu an Van’da ortalama et fiyatları 700 TL’den başlayıp bin TL’ye kadar çıkıyor. Maalesef Ramazan ayında bu fiyatların daha da artması bekleniyor.” diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Mersin ve İskenderun limanlarında Türkiye geneline canlı hayvan dağıtımı yapıldığını belirten Işık, Van’ın nüfusundan çok daha küçük illere dahi kesimlik hayvan verildiğini ancak Van’a kesim amacıyla hayvan tahsis edilmediğini söyledi.

Durumu milletvekillerine ilettiklerini aktaran Işık, destek beklediklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

“Mersin ve İskenderun limanlarında Türkiye genelinde canlı hayvan dağıtımı yapılıyor. Van’ın nüfusunun dörtte biri kadar nüfusa sahip bazı illere bile bine yakın büyükbaş hayvan kesim için verilirken, Van’a maalesef kesim amacıyla hayvan verilmedi. Bu durumu milletvekillerimize ilettik ancak henüz bir geri dönüş alamadık. Vekillerimizin bu konuda girişimde bulunmasını ve destek olmalarını bekliyoruz.”