Van Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan verilere göre, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahalle ve mezra yollarında ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor.

Merkez Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’nün 08.02.2026 tarihli saat 08.30 verilerine göre, Van genelinde toplam 106 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Açıklanan tabloya göre kapalı yolların ilçelere göre dağılımı şu şekilde:

Bahçesaray: 71 yol kapalı

Çatak: 18 yol kapalı

Saray: 12 yol kapalı

Muradiye: 3 yol kapalı

Başkale: 2 yol kapalı

Diğer ilçelerde ise kapalı yol bulunmadığı bildirildi.

Ekiplerin sahada karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, yağışın devam ettiği bölgelerde çalışmaların zorlukla yürütüldüğü ifade edildi. Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.