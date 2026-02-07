Zorlu kış şartlarının etkili olduğu bölgede görev yapan JAK timleri, kayak merkezinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbirler aldı. Ekipler, hem kayak yapan vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de muhtemel kazalara hızlı müdahale edebilmek amacıyla belirlenen alanlarda devriye gerçekleştirdi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, kış sezonu boyunca Abalı Kayak Merkezi başta olmak üzere sorumluluk bölgelerinde denetim ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam edeceği bildirildi.