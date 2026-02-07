İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü saat 16.00’da başlayacak maçta Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

İleri uçta önemli futbolcularının eksikliğinde maça çıkacak olan kırmızı – siyahlılar, taraftarlarının da desteği ile sahadan galibiyetle ayrılmayı istiyor.

Maça İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü; Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Medeni Bingöl, Naby Youssouf Oulare, Aliou Badara Traore, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin, Kenneth Obinna Mamah, Hasan Bilal ve Santeri Wainö Emil Hostikka ilk 11’i ile başlayacak.

Van Spor’un yedek kulübesinde; Batıhan Gebecelioğlu, Servet Ölmez, Erdi Dikmen, Güvenç Usta, Alper Emre Demirol, Sabahattin Destici, Jefferson Nogueıra Junior, Emir Bars, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım ve Bekir Can Kara görev bekleyecek.

Arca Çorum FK ise sahaya; İbrahim Sehic, Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Sinan Osmanoğlu, Joseph Larweh Attamah, Pedro Filipe Barbosa Moreira, Serdar Gürler, Ahmed Ildız, Thiam Mame Baba, Alfredo Kulembe Ribeiro ve Yusuf Erdoğan ile çıkacak.

Konuk ekibin yedek kulübesinde ise şu isimler yer alacak; Ahmet Said Kıvanç, Atakan Akkaynak, Burak Çoban, Cemali Sertel, Danijel Aleksic, Efe Sarıkaya, İbrahım Zubairu, Kerem Kalafat ve Oğuz Gürbulak.