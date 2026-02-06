Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Gelişim Ligi’nde 13. hafta heyecanı yaşanırken, İmaj Altyapı Van Spor FK U19 takımı, İpekyolu Suni Çim Sahası’nda Erzurumspor FK’yi konuk etti. Soğuk havada oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu.

Mücadelenin 11. dakikasında Erzurumspor FK oyuncusu Efe Çelik’in kendi kalesine attığı golle Vanspor 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Erzurumspor FK, 49. dakikada Halim Yıldırım’ın golüyle skora denge getirdi. Konuk ekip, 65. dakikada Ahmet Haktan’ın golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Vanspor U19 sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve liderlik fırsatını tepmiş oldu.

TFF U19 Gelişim Ligi’nde haftanın diğer maçlarında ise Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Muratspor’u 2-0 mağlup ederken, Cinegol Ağrı 1970 Spor Kulübü evinde Tatvan Yeni İdman Yurdu Spor’u 4-3 yendi.

VANSPOR 3. SIRAYA GERİLEDİ

Bu sonuçla bir maç eksiği bulunan temsilcimiz, 27 puanla 2. sıradan 3. sıraya geriledi. Galibiyetle ayrılan Erzurumspor FK ise puanını 31’e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Vanspor U19 takımı, ligde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 37 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.