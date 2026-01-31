İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de 23. hafta heyecanı, bugün oynanacak 4 maçla devam edecek.

Ligde dün oynanan tek maçta İstanbulspor A.Ş. sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor’u 1 – 0 mağlup etmeyi başardı.

Bugün ise saat 13.30’da Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Manisa Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. Saat 13.30’daki diğer karşılaşmada ise Erzurumspor FK - Sms Grup Sarıyerspor’la karşılaşacak.

Bugün saat 16.00’da Arca Çorum FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve saat 19.00’da ise Sipay Bodrum FK - Serik Spor Futbol A.Ş. maçları oynanacak.

VANSPOR’UN MAÇI YARIN

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise yarın (01 Şubat Pazar) deplasmanda Bandırma Spor ile karşılaşacak. Bu maç saat 13.00’te başlayacak. Yarın 13.30’daki bir diğer maçta Özbelsan Sivasspor - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. karşı karşıya gelecek.

Yarın saat 16.00’da Boluspor - Sakaryaspor A.Ş. ve saat 19.00’da Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor A.Ş. mücadeleleri oynanacak. Hatanın kapanış maçında ise pazartesi günü Esenler Erokspor - Eminevim Ümraniyespor karşılaşacak. Bu maç saat 20.00’de başlayacak.

30.01.2026 20:00 İstanbulspor A.Ş. 1 - 0 Atakaş Hatayspor

31.01.2026 13:30 Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa Futbol Kulübü

31.01.2026 13:30 Erzurumspor FK - Sms Grup Sarıyerspor

31.01.2026 16:00 Arca Çorum FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

31.01.2026 19:00 Sipay Bodrum FK - Serik Spor Futbol A.Ş.

01.02.2026 13:30 Özbelsan Sivasspor - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

01.02.2026 13:30 Bandırma Spor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

01.02.2026 16:00 Boluspor - Sakaryaspor A.Ş.

01.02.2026 19:00 Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor A.Ş.

02.02.2026 20:00 Esenler Erokspor - Eminevim Ümraniyespor