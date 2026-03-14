Ligin 31. haftasında yarın Sakaryaspor A.Ş. ile İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Hem play-off hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma merakla beklenirken, maçın canlı yayınlanacağı kanallar da belli oldu.

HEDEF 3 PUAN!

Vanspor taraftarları da deplasmanda takımlarını desteklemek için biletlerini satın alarak tribünlerde yerini alacak. Kırmızı-siyahlı ekip, zorlu geçmesi beklenen deplasmanda galibiyet için ter dökecek. Play-off hattına girmek isteyen Van ekibi, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, geçtiğimiz haftayı galibiyetle tamamladı. Sahasında, küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor A.Ş. ile karşı karşıya gelen temsilcimiz, taraftarı önünde 1-0 kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı. Rakip Sakaryaspor A.Ş. ise deplasmanda oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırmıştı.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Sakaryaspor A.Ş. - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşılaşması, Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak. Mücadele yarın (15 Mart Pazar) saat 16.00’da başlayacak.

Müsabaka sporseverler tarafından TRT Spor, Tabii ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.