Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü zor geçmesi beklenen maçta SMS Grup Sarıyerspor’u misafir ediyor.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’de başlayacak maçta İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Sabahattin Destici, Naby Youssouf Oulare, Mehmet Özcan, Jefferson Nogueira Junior, Oğulcan Çağlayan, Santeri Wainö Emil Hostikka, Kenneth Obinna Mamah ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip SMS Grup Sarıyerspor ise; Mert Furkan Bayram, Eşref Korkmazoğlu, Malaly Dembele, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Hasan Emre Yeşilyurt, Andre Biyogo Poko, Moustapha Camara, Cebrail Karayel, Marcos Alexandr Rodrigues Da Silva ve Batuhan Kör ilk 11’i ile Van deplasmanında puan veya puanlar arayacak.

