Trendyol 1. Lig’de zorlu ve heyecanlı bir hafta daha başlıyor. Bir yandan şampiyonluk hesapları yapan takımlar diğer taraftan ise play-off ve ligde kalma mücadelesi veren takımların renk kattığı ligde 32. Hafta maçları bugün başlayacak ve yarın ki maçlarla devam edecek.

Haftanın açılış maçında saat 13.30’da Serik Spor Futbol A.Ş. - Sakaryaspor A.Ş. ile Boluspor - Bandırma Spor karşı karşıya gelecek.

VAN SPOR’UN MAÇI YARIN

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise yarın (22 Mart Pazar) sahasında SMS Grup Sarıyerspor’u konuk edecek.

Bu maçın son hazırlıklarını bugün yapacak olan temsilcimiz, play-off şansını artırabilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Konuk ekip ise ligde kalma yolunda Van deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi amaçlıyor.

Zorlu maç Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak.

İŞTE HAFTANIN PROGRAMI;

21.03.2026 13:30 Serik Spor Futbol A.Ş. - Sakaryaspor A.Ş. 21.03.2026 13:30 Boluspor - Bandırma Spor 21.03.2026 16:00 Manisa Futbol Kulübü - Özbelsan Sivasspor 21.03.2026 16:00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor A.Ş. 21.03.2026 19:00 Eminevim Ümraniyespor - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 22.03.2026 13:00 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - SMS Grup Sarıyerspor 22.03.2026 13:30 Atakaş Hatayspor - Amed Sportif Faaliyetler 22.03.2026 16:00 Alagöz Holding Iğdır FK - Arca Çorum FK 22.03.2026 16:00 İstanbulspor A.Ş. - Sipay Bodrum FK 22.03.2026 19:00 Esenler Erokspor - Erzurumspor FK