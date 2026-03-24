İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de son haftalara doğru yol alınırken heyecan da artıyor.

Ligde takımlar 33. hafta maçına odaklanmış durumda. Milli aradan dolayı 3 Nisan tarihinde başlayacak olan 33. Hafta maçları 5 Nisan tarihinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.

VAN SPOR ANKARA DEPLASMANINDA

Play-off hesapları yapan ancak bu yöndeki şansı geçtiğimiz hafta biraz daha azalan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 33. Hafta maçında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Bu maç 4 Nisan tarihinde oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak. Kırmızı – siyahlılar, zor deplasmandan galibiyetle dönmeyi amaçlıyor.

33. HAFTA MAÇ PROGRAMI

03.04.2026 14:30 Adana Demirspor A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü

03.04.2026 17:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Atakaş Hatayspor

03.04.2026 20:00 Sipay Bodrum FK - Eminevim Ümraniyespor

03.04.2026 20:00 Arca Çorum FK - Bandırma Spor

04.04.2026 13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

04.04.2026 13:30 Sms Grup Sarıyerspor - Serik Spor Futbol A.Ş.

04.04.2026 16:00 Erzurumspor FK - Alagöz Holding Iğdır FK

04.04.2026 19:00 Sakaryaspor A.Ş. - İstanbulspor A.Ş.

05.04.2026 16:00 Özbelsan Sivasspor - Esenler Erokspor

05.04.2026 19:00 Amed Sportif Faaliyetler – Boluspor