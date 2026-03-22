Kırmızı-siyahlı Van ekibi, ligin 32. haftasında Ramazan Bayramı’nın 3. gününe denk gelen bugün (22 Mart Pazar) SMS Grup Saryerspor ile karşı karşıya gelecek.

Vanspor taraftarları, takımlarını desteklemek için tribünlerde yerini alacak. Vanspor FK, taraftarlarının desteği ile galibiyet alarak hem kötü gidişata son vermeye hem de play-off hattına girmeye çalışacak. Rakip SMS Grup Saryerspor ise küme düşme hattından uzaklaşmak için galibiyet yollarını arayacak.

İki takım için de önemli olan karşılaşmayı şehir dışında bulunan ve tribündeki yerini alamayacak sporseverler ise hangi kanallardan takip edebileceğini merak ediyor.

MAÇIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hazırlıklarını kendi tesislerinde tamamlayan kırmızı siyahlı Van ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Son haftalarda önemli puan kayıpları yaşayan kırmızı-siyahlılar, 31. haftada Sakaryaspor deplasmanında son dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan puansız ayrılmıştı.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Hakem Burak Sami Şad'ın yöneteceği İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – SMS Grup Saryerspor karşılaşması, bugün saat 13.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Mücadele, sporseverler tarafından Tabii Spor 6 ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.