Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiliz ekibi Arsenal finalde karşı karşıya geldi. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da TSİ 19.00’da başlayan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetti. Siebert’in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlendi.

Karşılaşmaya Paris Saint-Germain; Matvei Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele ilk 11’iyle çıktı. Arsenal ise; David Raya, Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapie, Martin Odegaard, Declan Rice, Anthony Lewis-Skelly, Bukayo Saka, Leandro Trossard ve Kai Havertz ile sahada yer aldı.

Mücadeleye Arsenal golle başladı. 6’ncı dakikada savunma arkasına atılan topu alan Kai Havertz, ceza sahası içi sol çaprazında dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Golden sonra PSG topa daha fazla sahip olurken, Arsenal savunmada rakibine geçit vermedi. Fransız ekibi geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı. İlk yarı Arsenal’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da benzer bir oyun vardı. Mücadelenin 62’nci dakikasında PSG penaltı kazandı. Ousmane Dembele ile duvar pası yapan Khvicha Kvaratskhelia, ceza sahası içinin solunda Cristhian Mosquera’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 65’inci dakikada topun başına geçen Ousmane Dembele meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Karşılaşmanın son bölümlerinde her iki takım girdiği ataklardan yararlanamayınca mücadele uzatmalara gitti. Uzatmaların iki bölümünde de skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3’lük skorla üstünlük kuran Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

PSG ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ZAFERE ULAŞTI

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Fransız ekibi, geçen sezon finalde Inter’i 5-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı. PSG, bu sezon ise finalde seri penaltı atışları sonucunda Arsenal’i yenerek üst üste ikinci kez Avrupa’nın en büyük kulüp organizasyonunda zafere ulaştı. Paris temsilcisi, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi’nde üst üste iki sezon şampiyon olarak kulüp tarihine bir başarı daha ekledi.

Öte yandan Fransız takımları Şampiyonlar Ligi’nde bu maça kadar toplam 8 final oynamıştı. Fransız ekiplerinin turnuvadaki şampiyonluk sayısı PSG’nin Arsenal’i mağlup etmesiyle birlikte 3’e yükselmiş oldu. PSG’den önce Şampiyonlar Ligi’ni Marsilya 1 kez kazanmıştı.

LUIS ENRIQUE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

İspanyol teknik direktör Luis Enrique, kariyerindeki üçüncü UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı. 56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, ilk şampiyonluğunu 2015 yılında Barcelona’nın başında elde etmişti. PSG yönetiminde üst üste ikinci kez kupaya uzanan Luis Enrique; Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinedine Zidane ve Pep Guardiola'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni teknik direktör olarak en az 3 kez kazanan isimler arasına girmiş oldu.