Mardin 1969 Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, şampiyonluk yolculuğunda önemli katkılar sunan Bülent Akan’a teşekkür edilerek, kariyerinin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulunuldu.

Kulübün açıklamasında, “Kulübümüzü şampiyonluğa taşıyan bu anlamlı yolculukta emekleriyle önemli bir iz bırakan Teknik Direktörümüz Bülent Akan ile sezon sonuna kadar olan sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze verdiği emek, ortaya koyduğu mücadele ve şampiyonluğumuza sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.