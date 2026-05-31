İç ve dış piyasalardaki hareketlilik tam gaz devam ederken, gözler bir kez daha güvenli liman altına çevrildi. Küresel ölçekte tırmanan jeopolitik gerilimler ve dolar endeksindeki güçlenme, altın fiyatlarını zirveye taşımaya devam ediyor. Dünya genelindeki bu dalgalanmalar iç piyasada da doğrudan karşılık buluyor.

Küresel piyasaların nabzını tutan ons altın, bugün 4 bin 538 dolar seviyesinden işlem görerek dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği 31 Mayıs Pazar günü güncel altın piyasası:

Güncel Altın Fiyatları (31 Mayıs Pazar)

Gram Altın: 6 bin 690 TL

Çeyrek Altın: 11 bin 345 TL

Yarım Altın: 22 bin 691 TL

Tam Altın: 45 bin 383 TL

Cumhuriyet Altını: 46 bin 226 TL