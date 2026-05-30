Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, su ürünleri ihracatına ilişkin bilgi verildi.

Mavi vatandan küresel pazarlara bu alandaki ihracatın güçlenerek arttığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin sektörde üretim kapasitesi, kalite altyapısı ve ihracat performansıyla konumunu pekiştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası verilere dikkat çekilerek, 2021'de 167,9 milyar dolar olan dünya su ürünleri ihracatının, yaklaşık yüzde 11 artışla geçen yılın sonunda 186 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatının ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 64 artışla 1,38 milyar dolardan 2,2 milyar dolara ulaştığı aktarılan açıklamada, geçen yıl 133 ülkeye ürün gönderildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024 yılında yaklaşık 2 milyar dolar olan su ürünleri ihracatımız, 2025 yılında yüzde 10,9 artışla 2,2 milyar doları aştı. Aynı dönemde, dünya su ürünleri ihracatı ise 2024 yılında 172 milyar dolardan 2025 yılında yüzde 7 artışla yaklaşık 186 milyar dolara çıktı. Üretim kapasitesi, kalite altyapısı ve ihracat performansıyla dikkati çeken su ürünleri sektörümüz, ülkemizin gıda arz güvenliğine, sürdürülebilir üretim vizyonuna ve ihracat hedeflerine önemli katkılar sunmayı sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak su ürünleri sektörümüzün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki etkinliğini güçlendirmeye ve sektörümüzün katma değerli büyümesini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."