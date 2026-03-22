Van’da Nevruz kutlamaları için Van Kalesi eteklerinde sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Van ve çevre illerden gelen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yapıyor.

Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede girişler kontrollü şekilde sağlanırken, kalabalığın saatler ilerledikçe arttığı gözlemlendi.

Kutlamaların yapılacağı alanda sahne ve etkinlik hazırlıkları tamamlanırken, program kapsamında konuşmalar ve müzik dinletilerinin gün boyu devam etmesi planlanıyor.

Program kapsamında sahnede DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da konuşma yapması beklenirken; müzik dinletilerinde ise Koma Agire Jiyan, Koma Rojhilat, Hozan Şervan ve Şiyar Berwari sahne alacak.