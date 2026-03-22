Orta Doğu'daki savaş, küresel piyasaları sarsmaya devam ediyor...

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarında, ülkeyi 37 yıldır yöneten Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmişti.

İran ise buna İsrail'e ve ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine düzenlediği saldırılarla karşılık verirken, Hürmüz Boğazı'nı da kapatma kararı almıştı.

PETROL SAHALARI HEDEF ALINIYOR

18 Mart'ta ABD ve İsrail, bu kez İran'ın Güney Pars gaz sahasını hedef alırken Tahran yönetimi, misilleme olarak Katar'daki ve ülkenin en büyük LNG tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ni füze saldırılarıyla vurdu.

BRENT PETROL 112 DOLARI AŞTI

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 30'unun geçtiği Hürmüz Boğazı'nda tedarik zincirinin ciddi şekilde aksaması ve enerji altyapılarına yönelik saldırıların artması, petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Küresel petrol fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanabileceği endişesi ve çatışmaların kısa vadede sona ermeyeceğine yönelik beklentilerle yükselişini sürdürdü.

Brent petrolün varil fiyatı, 22 Mart sabah saatleri itibarıyla 112 doların üzerine çıkarak 2022 ortalarından bu yana en yüksek seviyelerinde kapanışını gerçekleştirdi.

Haftalık bazda yaklaşık yüzde 9'luk artış kaydedildi.

MOTORİN VE BENZİNE ZAM

Son olarak 21 Mart gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorinin litresine 5,18 TL zam geçişi gerçekleşti.

24 Mart gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litresine 1,30 TL, motorinin litresine ise 6,22 TL zam yapılması bekleniyor.

Bu artışın gerçekleşmesi halinde motorin litre fiyatının 80 TL sınırına yaklaşacağı ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.