Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı Mayıs ayı trafik istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 24 bin 739 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası kayıtlara geçti. Aynı süreçte Van’da ise 182 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası yaşandı.

Türkiye genelinde ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası sayısı 24 bin 739 olarak kaydedilirken, maddi hasarlı kaza sayısı ise 31 bin 550 oldu. Meydana gelen kazalarda olay yerinde 210 kişi yaşamını yitirirken, 36 bin 22 kişi de yaralandı.

Van’da 2026 yılı Mayıs ayında 182 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, maddi hasarlı kaza sayısı 206 olarak belirlendi. Söz konusu kazalarda olay yerinde 1 kişi hayatını kaybederken, 336 kişi yaralandı.

Van’da 2026 yılının Ocak-Mayıs dönemine ait verilere göre ise ölümlü ya da yaralanmalı kaza sayısı 627, maddi hasarlı kaza sayısı ise bin 32 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde meydana gelen kazalarda olay yerinde 4 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı bin 9 oldu.

Kurban Bayramı nedeniyle şehirlerarası ve kent içi trafik yoğunluğunun arttığı Mayıs ayında, Van’daki trafik kazası sayılarının arttığı görüldü.

Not: Trafik bülteninde belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri kapsıyor.