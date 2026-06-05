Proje kapsamında Van’ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde toplam 161 konut vatandaşların başvurusuna sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan kampanya kapsamında, konutlar kura çekimi yapılmadan açık satış usulüyle sahiplerini bulacak.

VAN’DA 161 KONUT SATIŞA ÇIKIYOR

TOKİ’nin Van’daki projeleri kapsamında Erciş ilçesinde 150 adet 3+1 konut, Gürpınar ilçesinde ise 9 adet 2+1 ve 2 adet 3+1 olmak üzere toplam 11 konut satışa sunulacak. Böylece iki ilçede toplam 161 konut vatandaşların başvurusuna açılmış olacak.

Erciş ilçesindeki satışlar, “Van İli Erciş İlçesi 2. Etap 2. Bölge 532 Adet Konut Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek ve işlemler Halk Bankası aracılığıyla yürütülecek.

Gürpınar ilçesinde ise “Van İli Gürpınar İlçesi Kığzı Mahallesi 111 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı” projesi kapsamında satışa çıkarılan 11 konut için başvurular Ziraat Bankası üzerinden alınacak.

“TÜRKİYE’DE HERKES EV SAHİBİ OLSUN”

Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, yaklaşık 20 bin konutun 64 ilde satışa sunulacağını belirterek şunları söyledi; “Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Bu proje, orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşuyor.

Konutların çoğu tamamlandı ya da tamamlanma aşamasına geldi. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek ve deprem riskine karşı vatandaşlarımıza güvenli yuvalar kazandırmaktır. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50 peşinat veren vatandaşlarımıza yüzde 8 indirim uyguluyoruz.

Yüzde 25 peşinat ödeyip kalan yüzde 25’i bir yıl sonra ödemek isteyen vatandaşlarımıza ise 60 ay vade imkanı sunuyoruz. Yeni, sağlam ve sosyal altyapısı bulunan konutlarda vatandaşlarımız neredeyse kira öder gibi ev sahibi olabilecek. Buradaki temel şart, başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı bir konutun bulunmamasıdır. Evi olmayana öncelik vermek istiyoruz. Çünkü hedefimiz Türkiye’de herkesin ev sahibi olmasıdır.”

BAŞVURULAR 15 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

Konut satışları 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar satış fiyatları ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylı bilgileri TOKİ’nin internet sitesi üzerinden, banka şubelerinden ve 444 86 54 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.

TOKİ tarafından sunulan ödeme seçenekleri şöyle:

-Peşin alımlarda yüzde 25 indirim

-Yüzde 50 peşinat, 72 ay vade ve yüzde 8 indirim

-Yüzde 25 peşinat, yüzde 25 ara ödeme ve 60 ay vade

BAŞVURU ŞARTLARI

Konut satın almak isteyen vatandaşlarda şu şartlar aranacak:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-18 yaşını doldurmuş olmak,

-Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine Türkiye sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konut bulunmaması,

-Daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak,

-Bir hane halkı adına (kişinin kendisi veya eşi adına) yalnızca bir adet konut satın alınabilmesi.

-Şartları taşımadığı sonradan tespit edilen kişilerin sözleşmeleri herhangi bir ihbar veya ihtara gerek duyulmaksızın feshedilecek.

TAKSİTLER YILDA İKİ KEZ GÜNCELLENECEK

Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak ve TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde artırılacak.

Öte yandan konut alıcıları, sözleşmeden doğan haklarını konut tesliminden bir yıl sonra üçüncü şahıslara devredebilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için TOKİ’nin açık satış sistemi talep.toki.gov.tr/AcikSatis/ üzerinden işlem yapılabilecek.