Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 2025 yılına ait kredi dağılım verilerini açıkladı. Türkiye geneli verilerin yanı sıra bölge ve il bazında da paylaşılan verilere göre Van’da 2025 yılında kullanılan toplam ihtisas ve ihtisas dışı kredi tutarı 63 milyar 303 milyon TL olarak kaydedildi. Van, Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla kredi kullanılan iller arasında ikinci sırada yer aldı.

Açıklanan verilere göre 2025 yılında Van’da tarım alanında kullanılan ihtisas kredisi 7 milyar 111 milyon TL oldu. Gayrimenkul alanında kullanılan ihtisas kredisi 256 milyon TL olarak kaydedilirken, mesleki ihtisas kredisi 17 milyon TL, turizm ihtisas kredisi ise 138 milyon TL olarak açıklandı. Diğer alanlarda kullanılan ihtisas kredisi tutarı ise 1 milyar 825 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre Van’da 2025 yılında kullanılan ihtisas dışı kredi tutarı 53 milyar 955 milyon TL oldu. İhtisas ve ihtisas dışı toplam kredi tutarı ise 63 milyar 303 milyon TL olarak açıklandı. Kentte 2024 yılında kullanılan toplam kredi tutarı ise 48 milyar 64 milyon TL olarak kaydedilmişti.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan verilere göre Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Tunceli ve Van arasında en fazla ihtisas ve ihtisas dışı kredi kullanılan il 76 milyar 453 milyon TL ile Malatya oldu. Van, 63 milyar 303 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken, Elazığ ise 61 milyar 200 milyon TL ile üçüncü sırada bulundu.

Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde kullanılan toplam ihtisas ve ihtisas dışı kredi tutarı ise 291 milyar 593 milyon TL olarak açıklandı.

Türkiye genelinde, “İllere Göre Kredi ve Mevduat, 2025” bültenine göre toplam krediler 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43 artarak 22,2 trilyon TL’ye, toplam mevduat ise yüzde 40,6 artışla 25,7 trilyon TL’ye yükseldi.

Van’da ise toplam kredi hacmi 2024 yılında 48 milyar 64 milyon TL iken 2025 yılında 63 milyar 303 milyon TL’ye çıktı. Buna göre Van’da kredi kullanımında yıllık artış yaklaşık yüzde 31,7 olarak kaydedildi.