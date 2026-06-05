AK Parti Van’da Orta Doğu Strateji Kampı’nın startını verdi. Kampın açılış programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş önemli mesajlar verdi.

“SEÇİM SANDIKTA, GÖNÜLLER MAHALLELERDE KAZANILIR”

Uygulama otelinde başlayan kampın açılışında, AK Parti il ve ilçe teşkilatlarına hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, teşkilat mensuplarıyla buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Van’ın tüm ilçelerinden teşkilat mensuplarının programa katıldığını ifade eden Büyükgümüş, mahalle başkanlarıyla bir araya geleceklerini kaydederek, “Biz, seçimin sandıkta, gönüllerin ise mahallelerde kazanılacağına inanan bir teşkilatız. İnşallah bu toplantımızla birlikte AK Parti Van teşkilatları olarak mahallelerdeki gücümüzü ve sahadaki etkinliğimizi çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağız." diye konuştu.

“VAN, AK PARTİ İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP”

Van’a büyük önem verdiklerini vurgulayan Büyükgümüş, “Biz Van’ı çok seviyoruz. Van da, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın partisini seviyor. Bu toplantının ardından bölge toplantımızı da yine Van’da gerçekleştireceğiz. Bölgedeki tüm il ve ilçe başkanlarımız ile teşkilat başkanlarımız üç gün boyunca Van’da bir araya gelerek önümüzdeki dönemin yol haritasını istişare edecek.” ifadelerini kullandı.

Van’ın AK Parti açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Büyükgümüş, kamp kapsamında yapılacak görüşmelerden elde edilecek güç ve motivasyonla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

“BİZ SADECE SEÇİMDEN SEÇİME ÇALIŞAN BİR TEŞKİLAT DEĞİLİZ”

Teşkilatlarının sadece seçim dönemlerinde değil her zaman sahada olduğunu belirten teşkilat Başkanı Büyükgümüş, “Bugün bir seçim yok ama Van teşkilatı diri, dinamik ve kararlı bir şekilde bir aradadır. Çünkü biz sadece seçimden seçime çalışan, milletimizin kapısını sadece seçim zamanı çalan bir teşkilat değiliz. Biz gönüllere dokunmayı, kardeşliği ve hizmeti esas alan bir teşkilatız." dedi.

Kadın, gençlik ve ana kademe teşkilatlarıyla birlikte 2028 seçimlerine hazırlandıklarını ifade eden Büyükgümüş, hedeflerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yapan AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, “ ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimize devam ediyoruz. Biz her zaman milletimiz için risk almaya, çözüm üretmeye, barıştan ve kardeşlikten yana olmaya devam ettik. Allah’ın izniyle bu azmimizi sürdüreceğiz,” dedi.

Van’da bugün (5 Haziran Cuma) başlayan kamp, 7 Haziran Pazar günü sona erecek.