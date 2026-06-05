AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün katılımıyla gerçekleştirilen kampın açılışı, Van'ın Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde yapıldı.

Programa AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

ARVAS, "VAN TEŞKİLATI 2028'E HAZIR"

Programda konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, teşkilat olarak hem kırsalda hem de merkez mahallelerde AK Parti'nin davasını anlattıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın selamıyla evleri, esnafı ve iş yerlerini ziyaret ettiklerini ifade eden Arvas, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve teşkilatlarla birlikte sahada aktif olarak çalıştıklarını söyledi.

Ana kademe, gençlik kolları ve kadın kollarıyla birlikte AK Parti'nin bayrağını daha yukarı taşımak için gayret gösterdiklerini dile getiren Arvas, "Hepimizin bir davası, bir gayesi ve bir hedefi var. Bizim AK Parti'ye ihtiyacımız var. Nasıl ki ülkenin ve dünyanın Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı varsa, biz de onun sevdalısı ve dava arkadaşlarıyız." dedi.

Arvas, amaçlarının memleket, millet ve dava olduğunu vurgulayarak, "Allah nasip ederse 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı ve ekibini yeniden iktidara taşımak için Van teşkilatı hazırdır. 696 mahallemizde görev yapan mahalle başkanlarımız burada. Teşkilatlarımız sahada çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ BİR DAVA PARTİSİDİR"

AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu belirten Başkan Arvas, "AK Parti bir inanışın ve adanmışlığın partisidir. Bu nedenle bu partinin rozetini taşımaktan her zaman şeref duyduk, duymaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

8 İLDEN TEŞKİLATLAR VAN'DA BULUŞTU

Strateji kampı kapsamında Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen teşkilat mensuplarını üç gün boyunca Van'da ağırlayacaklarını belirten Arvas, "8 ilin il başkanları, teşkilat başkanları, 70'in üzerinde ilçe başkanı ve koordinatörlerimizle birlikte strateji çalışmalarımızı Van'da başlatıyoruz." dedi.

TÜRKMENOĞLU, "VAN STRATEJİK BİR ŞEHİRDİR"

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise konuşmasında Van'ın tarihi ve stratejik önemine dikkat çekti.

Türkmenoğlu, "Van, bu coğrafyada son derece önemli ve stratejik bir şehirdir. İnsanları asil, kadirşinas ve misafirperverdir. Dışarıdan gelen her misafiri bağrına basan güzel insanların şehridir." ifadelerini kullandı.

AK Parti teşkilatlarının en önemli yapı taşlarından birinin mahalle başkanları olduğunu belirten Milletvekili Türkmenoğlu, "Mahalle başkanlarımız bizi sahada, mahallede, köyde ve gençlerin bulunduğu her ortamda temsil eden teşkilat mensuplarımızdır. Teşkilatın temelinde mahalle başkanlarımızın büyük emeği vardır." diye konuştu.

KAYATÜRK, "TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ LİDERLİĞE İHTİYACI VAR"

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel gelişmelere değindi.

Kayatürk, Türkiye'nin çevresinin adeta bir ateş çemberi içerisinde olduğunu belirterek, buna rağmen ülkede huzur ve güven ortamının sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin önemine vurgu yapan Milletvekili Kayatürk, "Bugün yaşanan tüm bölgesel krizlere rağmen ülkemizin güçlü duruş sergilemesinde liderliğin büyük önemi vardır. Bu hareketin ve liderimizin ne kadar önemli olduğunu çok net görüyoruz." dedi.

"UMUT YİNE AK PARTİ'DİR"

Muhalefeti eleştiren Kayatürk, muhalefet partilerinde ciddi bir karmaşa yaşandığını ileri sürerek, "Bu kadar karmaşık ve dağınık bir yapıdan Türkiye'ye güçlü bir iktidar ve güçlü bir liderlik çıkmaz. Bu nedenle umut yine biziz, umut yine bu harekettir ve umut yine Cumhurbaşkanımızdır." ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE İSTİKRAR İÇİN TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASI GEREKİYOR"

Türkiye'nin sadece kendi vatandaşları için değil, bölge ülkeleri açısından da önemli bir konumda bulunduğunu belirten AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, "Pakistan için de Azerbaycan için de Körfez ülkeleri için de Türkiye'nin güçlü olması büyük önem taşımaktadır." dedi.

Gazze'de yaşanan gelişmelere de değinen Kayatürk, İsrail'in saldırılarının bölgede istikrarsızlığa neden olduğunu vurgulayarak, "Bütün bu gelişmeler karşısında dimdik duran yine Türkiye'dir. Bu hareket ve bu lider, Türkiye için olduğu kadar bölgemiz ve mazlum coğrafyalar için de büyük bir ihtiyaçtır." şeklinde konuştu.