Emekli ve memurların maaşlarına yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. Şimdi 2026 Temmuz ayında uygulanacak zam oranı hesaplamaları yapılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE'deki (2025-100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti.

SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlarla memur emeklilerinin maaşlarına 5 aylık zam oranı da böylece belli oldu.

ENFLASYONUN MAAŞLARA ETKİSİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmeden gelen rakam ve 6 aylık enflasyon farkı ekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan en düşük emekli aylığı 20 bin lira seviyesinde bulunuyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI NE KADAR?

Halen en düşük memur maaşı 61 bin 890 lira olarak ödenirken, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE 5 AYLIK YÜZDE 16,61 ZAM

Buna göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,61 zam olacak.

Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,61 zam yapıldığında 20 bin liraya şimdiden 3 bin 322 lira eklenerek 23 bin 332 lira olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE 5 AYLIK YÜZDE 12,41 ZAM

Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun ilk yarıdaki yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine 2026 Temmuz ayında uygulanacak zam oranı yüzde 7 olacak. Bunun üzerine enflasyon farkı eklenecek.

Bugün açıklanan mayıs enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 12,41 zam alacak.

Buna göre en düşük memur maaşı, 61 bin 890 liradan 7 bin 680 lira zam ile 69 bin 570,54 liraya çıkacak.

Ayrıca en düşük memur emeklisi maaşı da 27 bin 772 liradan 3 bin 446,50 lira zamla 31 bin 218,50 liraya yükselecek.

Bu kez memurlara, ocak döneminde ödenen Toplu Sözleşme kazanımı olan 1.000 lira ek ödeme yapılmayacak.

Bu kez SSK ve Bağ-Kur emeklilerine memur ve memur emeklilerinden daha fazla zam yansıyacak.

KESİN RAKAMLAR TEMMUZDA

Zammın tamamı ise haziran ayı enflasyonunun açıklandığı 3 Temmuz 2026 tarihinde belli olacak.

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 64 bin 397 liradan 72 bin 388 liraya yükselecek

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 66 bin 870 liradan 75 bin 170 liraya yükselecek

Öğretmen 1/4: 73 bin 368 liradan 82 bin 473 liraya yükselecek

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 74 bin 70 liradan 83 bin 260 liraya yükselecek

Vaiz 1/4: 76 bin 653 liradan 86 bin 165 liraya yükselecek

Uzman Öğretmen 1/4: 81 bin 219 liradan 91 bin 300 liraya yükselecek

Polis Memuru 8/1: 81 bin 617 liradan 91 bin 747 liraya yükselecek

Başkomiser 3/1: 89 bin 214 liradan 100 bin 286 liraya yükselecek

Avukat 1/4: 90 bin liradan 101 bin 169 liraya yükselecek

Araştırma Görevlisi 7/1: 90 bin 568 liradan 101 bin 808 liraya yükselecek

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 94 bin 384 liradan 106 bin 98 liraya yükselecek

Mühendis 1/4: 96 bin 211 liradan 108 bin 152 liraya yükselecek

Profesör 1/4: 135 bin 89 liradan 151 bin 856 liraya yükselecek

Uzman Doktor 1/4: 150 bin 426 liradan 169 bin 98 liraya yükselecek