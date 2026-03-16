Van Kahvaltı Lounge sahibi Fatih Sarp, İstanbul’da düzenlediği Van kahvaltılı iftar sofrasında birçok Vanlı iş insanı, siyasetçi ve sanatçıyı buluşturdu.

Programa AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve AK Parti İstanbul Milletvekili Vanlı Seyithan İzsiz, Denizcilik Genel Müdürü Celalettin Şevli, Van TV Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Van Federasyonu Başkanı Murat Teymur, Van Vakfı eski başkanları Müjdat Çelik ve Nizamettin Ağar, İstanbul Brukiler Dernek Başkanı Bahattin Kıyak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Bölümü yöneticisi Fevzi Donat, Esenyurt Meclis Üyesi Okan Çiftçi, Vanlı sanatçılar Özgür Alter, Mehmet Öndül ve Celal Yarıcı katıldı.

Ayrıca Vanlı iş insanları Mehmet Avcı, Serdar Kartal, Osman Halitoğlu, Feyat Kıyak, Alaattin Ulubey, Mehmet Akçılgın, Salih Aydinç, Seyithan Bilici, Haydar Ekinek, Suat Tunç, Mehmet Kızıloğlu, Yalçın Laçin, Veysel Aydınç, Sadrettin Köseoğlu, Hakan Çetin, Mükail Kılınç, Avcılar Meclis Üyesi Sinan Gümüş ile birlikte çok sayıda davetli isim de iftarda yer aldı.

Katılımcılar, iftar programında Van ile ilgili sohbet etme ve istişarelerde bulunma imkanı buldu. Van kahvaltısı konseptiyle gerçekleştirilen geleneksel iftar programında ev sahibi iş insanı Fatih Sarp, Vanlıların birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaparak, katılımcılara teşekkür etti.