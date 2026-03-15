Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, bölgede yaşanabilen kan davaları ve kavgalar üzerine açıklamalarda bulundu. Şık, insanın tarih boyunca öldürme eğilimine sahip olduğunu belirterek, bu eğilimin ancak dini rehberlik ve manevi terbiye ile kontrol altına alınabileceğini vurguladı.

Hayatın insani ve manevi kriterlere göre yönlendirilmesi gerektiğini anlatan Müftü Şık, dini kriterler doğru belirlenmezse toplumsal olayların şiddete dönüşebileceğini söyledi.

“İNSAN DOĞRU ÖRNEKLERLE YÖNLENDİRİLMELİ”

Müftü Şık yaptığı açıklamada, “İnsanı ve onu eğiten mercileri doğru analiz etmek gerekiyor. Hazreti Adem’in iki çocuğu Habil ile Kabil örneğinde görüldüğü gibi, insanın başından beri öldürme eğilimi var. Bu eğilim, sadece Rabb’imizin terbiyesi ve Peygamberimizin rehberliği ile terbiye edilebilir. İnsan doğru bir eğitim ve doğru örneklerle yönlendirilmezse, bu tür davranışlar topluma sirayet edebilir. Hayat kriterlerimizi insani ve manevi olarak doğru belirlemezsek, herhangi bir fırtına veya olumsuz durum bizi kolayca sürükleyebilir. Bu sürüklenmenin sonucu cinayet, şiddet veya toplumsal huzursuzluk olabilir. Ama kriterlerimizi ilahi ve nebevi ölçütler üzerinden belirlersek, bireyler olarak kolay kolay can alma veya şiddet içeren davranışlara bulaşmayız.” dedi.

“DOĞRU REHBERLİK VE DOĞRU ANLAYIŞLA ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN”

Müftü Dr. Mehmet Sırrı Şık, insan ve toplumun doğru şekilde yönlendirilmesi, dini ve manevi değerlerin rehberliğinde hareket edilmesi durumunda, şiddet olaylarının önlenebileceğini söyleyerek, “Bunu bir örnekle açıklayayım: Bir ilde, töre cinayetine yol açabilecek bir olay yaşandı. Vatandaşa İslam’ın hakikatlerini anlattım, Peygamberimizin nasihatlerini aktardım ve olay İslami ve ahlaki çerçevede çözüldü. Bu, gösteriyor ki doğru rehberlik ve doğru anlayışla şiddetin önüne geçmek mümkün. Kur’an-ı Kerim’de buyuruluyor ki: 'Ey iman edenler, hep beraber toplu bir şekilde selamete girin.' Yani barışı ve huzuru sağlayacak ne kadar husus varsa bunlara sarılın.” şeklinde konuştu.

“HUZURUNUZU BOZAN HER TÜRLÜ DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞ, ŞEYTANDAN KAYNAKLANIR”

İnsanlar arasında çatışmaya, öfkeye, intikam ya da şiddete yol açan bütün düşünce, tutum ve davranışların aslında ilahi bir kaynaktan değil, şeytani bir etkiden geldiğini dile getiren Müftü Dr. Şık, son olarak şu sözleri kaydetti:

“Huzurunuzu bozan, sizi şiddete sevk eden, kan davasına yönelten her türlü düşünce ve davranış, şeytandan kaynaklanır. Bizim tercihimiz ise Rabb’imize kulak vermek olmalıdır; yoksa şeytanın adımlarını taklit ederek toplumun huzurunu bozmak kaçınılmaz olur. Dolayısıyla Van’da yaşanan bu olumsuz olayları değerlendirirken, bireylerin hem kendi kriterlerini hem de toplumsal kriterleri ilahi ve nebevi ölçütler üzerinden belirlemesi hayati öneme sahiptir. Ancak bu şekilde insanlar hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilir, şiddet ve cinayet gibi trajik olayların önüne geçebilir.”