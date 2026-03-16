Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ait ‘İllere Göre Motorlu Kara Taşıtları’ raporunu paylaştı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,8 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 36,2, traktörde yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 60,3, kamyonette yüzde 46,3, kamyonda yüzde 37,0, minibüste yüzde 26,6, otomobilde yüzde 22,1 ve otobüste yüzde 11,0 azaldı.

VAN’DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI

Bir önceki ay Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 95 bin 942 olarak kayıtlarda yer alırken, Şubat 2026’da bu sayı 96 bin 314’e çıktı. Van’da bir ay içerisinde yaklaşık 372 aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat 2026’da bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 0,39 oranında artış gösterdi.

2026 yılı Şubat sonu verilerine göre Van’da 38 bin 42 otomobil, 6 bin 122 minibüs, 868 otobüs, 24 bin 547 kamyonet, 5 bin 978 kamyon, 10 bin 111 motosiklet, 9 bin 800 traktör ve 846 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısına bakıldığında bir önceki aya göre otomobil sayısında yaklaşık yüzde 0,48 artış, minibüs sayısında yaklaşık yüzde 0,21 düşüş, otobüs sayısında yaklaşık yüzde 0,69 düşüş, kamyonet sayısında yaklaşık yüzde 0,32 artış, kamyon sayısında yaklaşık yüzde 0,32 artış, motosiklet sayısında yaklaşık yüzde 0,94 artış, traktör sayısında yaklaşık yüzde 0,09 artış ve özel amaçlı motorlu kara taşıtı sayısında yaklaşık yüzde 0,95 artış oldu.