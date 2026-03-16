Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Yüksekova'da sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırarak sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle ilçedeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Özellikle en işlek noktalardan Cengiz Topel Caddesi üzerinde biriken sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hazırlıksız yakalanan yayalar da kapalı alanlara ve iş merkezlerine sığındı.

Bölge genelinde yağışların devam edeceğini belirten yetkililer, olumsuz havaya karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Hakkari çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte görülebilecek sel, su baskını, çığ, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Öte yandan belediye ve karayolları ekiplerinin tıkanan rögarlar ve su birikintilerine müdahale etmek üzere sahada çalışmaları sürüyor.