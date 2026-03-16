Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan Timar Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AJP 503 plakalı tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.