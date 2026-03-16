Ramazan Bayramı öncesi pastane ve tatlı imalathanelerinde "bayram mesaisi" telaşı yaşanıyor. Müşterilerin taleplerini karşılamak için hazırlıklarını tamamlayan işletmelerde, ustalar siparişleri yetiştirmek için yoğun tempo ile çalışıyor. Sabah saat 07.00'de başlayan mesai, sipariş durumuna göre akşam geç saatlere kadar devam ediyor.

İHA muhabirine konuşan tatlı ustası Sait Ateş, bayram nedeniyle iş yüklerinin ciddi oranda arttığını belirtti. Ateş, "Şu an bayram dolayısıyla oldukça yoğun bir dönemden geçiyoruz; iş yükümüz neredeyse 3-4 katına çıkmış durumda.

Vatandaşlarımıza bu noktada bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Tatlı almak isteyenler hazırlıklarını son güne bırakmasınlar. Stoklarımız bazen tükenebiliyor ve elimizde tatlı kalmayabiliyor. Bu nedenle siparişlerin veya alımların birkaç gün önceden yapılması çok daha uygun olacaktır. Müşterilerimiz her zaman istedikleri kalitede baklavayı bulabiliyorlar ancak son güne kalındığında, talep yoğunluğu nedeniyle aradıkları çeşidi bulamama sıkıntısı yaşayabilirler" dedi.

"Sipariş planlarını erkenden yapmalarını öneriyoruz"

Ramazan boyunca ve bayram öncesi yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Ateş, "Mesaimiz sabah saat 07.00'de başlıyor; sipariş durumuna göre 20.00'ye kadar devam edebiliyor. Özellikle tatlı gruplarımıza ve yaş pastalarımıza çok yoğun bir talep var. Ürün yelpazemizde fıstıklı baklava, cevizli baklava, şöbiyet ve sarma çeşitleri gibi birçok seçenek bulunuyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına planlarını erkenden yapmalarını öneriyoruz" diye konuştu.