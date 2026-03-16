Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre bugün Van’da yine yağış gözüküyor. Yağışların, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması öngörülüyor.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteorolojik verilerde Van için aynı zamanda çığ tehlikesi uyarısı da verildi.

Uyarıda, “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Van’da bugün hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

İpekyolu: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu