Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi Garipler Mezarlığı mevkiinde icra edilen faaliyet neticesinde 1 kilo 64 gram skunk maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli S.J.D. (46), A.K. (29) ve A.K. (27) isimli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA