Ligin 30. hafta karşılaşmasında, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın ardından PFDK’ya sevk edilen temsilcimize verilen ceza ve gerekçesi belli oldu.

Temsilcimize, talimatlara uyulmadığı gerekçesiyle 110 bin TL para cezası verildi.

PFDK’nın Vanspor ile ilgili kararında şöyle denildi; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün, 10.03.2026 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Adana Demirspor A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”