Karşılaşmanın ardından İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, değerlendirmelerde bulundu.

Korkmaz, son dakikalarda atılabilecek bir golün maçın atmosferini tamamen değiştirebileceğini belirterek, “Belki son dakikada bir gol bulabilseydik burada bambaşka bir hava olurdu. Ancak futbolda topu rakip kaleye sokamayınca doğal olarak olumsuz tarafından bakılıyor.” dedi.

“UZATMA SÜRESİ YETERSİZDİ”

Maçın uzatma süresine tepki gösteren Korkmaz, verilen sürenin yetersiz olduğunu ifade ederek, “Maçın sonunda 3 dakika uzatma verildi. Oysa oyunun en az 10 dakikası durmuştu. Bir oyuncunun yerde kaldığı süre bile 1,5 dakikayı buldu. Bu süreler nasıl hesaplanıyor, bunu sormak gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.

Hakem kararlarına da değinen Teknik Direktör Korkmaz, geçen hafta deplasmanda oynanan Sakaryaspor maçında nizami bir gollerinin iptal edildiğini belirterek, “Pozisyonu izleyen herkes golde bir faul olmadığını görebilir. Buna rağmen golümüz iptal edildi. Bu tür kararlar düşündürücü” sözlerini kullandı.

“BERABERLİK BAZILARINA YARIYORDU”

Karşılaşmanın berabere bitmesinin bazı kesimlerin işine geldiğini öne süren Korkmaz, “Maçın berabere bitmesi maçtan önce birilerinin işine geliyordu ve buna yönelik bir oyun vardı. Biz kendi analizimizi yaparız ama bu durum da ortada.” diye konuştu.

“ÇÜNKÜ HERKES KAZANMAK İSTİYOR”

Taraftarların tepkisini anlayışla karşıladığını dile getiren Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, galibiyet beklentisinin doğal olduğunu belirterek, “Tepkileri direkt göğüslemek için tribünlerin yanına gittim. Bu çok normal, çünkü herkes kazanmak istiyor. Play-off’tan uzaklaştığımız için de üzgünüz. Ancak matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Olmazsa ligi iyi bir noktada bitirir, sezon sonunda değerlendirmemizi yaparız.” dedi.

Saha zemini ve antrenman koşullarına da değinen Korkmaz, ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı; “Yaklaşık 2 ay büyük sahada antrenman yapamadık. Son bir ayda voleybol sahasında daha fazla çalıştık. Sahanın zemini ortada. Bir aydır maç oynanmamasına rağmen bu durumda olması düşündürücü. Bu saha bizim için en büyük dezavantaj.”