Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan mücadelede kırmızı-siyahlılar, SMS Grup Sarıyerspor ile 0-0 berabere kaldı. Büyük bölümü dengede geçen karşılaşmada iki ekip de gol bulamazken, Van ekibi sahadan 1 puanla ayrıldı.
DEPLASMAN EKİPLERİ HAFTAYA DAMGA VURDU
32.haftada oynanan karşılaşmalara bakıldığında deplasman takımlarının üstünlüğü dikkat çekti. Haftada oynanan maçlarda 5 deplasman takımı galibiyet elde etti, 3 karşılaşma beraberlikle ve 2 karşılaşma ise ev sahibi takımın galibiyetiyle sonuçlandı.
Sonuçlar ile beraber zirve, play-off ve küme düşme hattında önemli sonuçlarla tamamlandı.
HAFTANIN SONUÇLARI
Serik Spor Futbol Kulübü (2 – 0) Sakaryaspor A.Ş
Boluspor (0 – 0) Bandırma Spor
Manisa Futbol Kulübü (0 – 1) Özbelsan Sivasspor
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (7 – 0) Adana Demirspor A.Ş
Eminevim Ümraniyespor (0 – 0) Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş
İmaj Altyapı Van Spor FK (0 – 0) SMS Grup Sarıyerspor
Atakaş Hatayspor (0 – 3) Amed Sportif Faaliyetler
Alagöz Holding Iğdır FK (0 – 2) Arca Çorum FK
İstanbulspor A.Ş (0 – 1) Sipay Bodrum FK
Esenler Erokspor (0 – 2) Erzurumspor FK
GÖZLER KALAN MAÇLARDA
Ligin tamamlanması için son 6 karşılaşmanın oynanması beklenirken, alınacak sonuçlar üst sıralar ve play-off hattı açısından büyük önem taşıyor.
Van ekibi, 33. haftada ise deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. 1 haftalık milli maç arasının ardından, 4 Nisan’da zorlu geçmesi beklenen mücadelede Van ekibi galibiyet için sahada ter dökecek.