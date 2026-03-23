Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan mücadelede kırmızı-siyahlılar, SMS Grup Sarıyerspor ile 0-0 berabere kaldı. Büyük bölümü dengede geçen karşılaşmada iki ekip de gol bulamazken, Van ekibi sahadan 1 puanla ayrıldı.

DEPLASMAN EKİPLERİ HAFTAYA DAMGA VURDU

32.haftada oynanan karşılaşmalara bakıldığında deplasman takımlarının üstünlüğü dikkat çekti. Haftada oynanan maçlarda 5 deplasman takımı galibiyet elde etti, 3 karşılaşma beraberlikle ve 2 karşılaşma ise ev sahibi takımın galibiyetiyle sonuçlandı.

Sonuçlar ile beraber zirve, play-off ve küme düşme hattında önemli sonuçlarla tamamlandı.

HAFTANIN SONUÇLARI

Serik Spor Futbol Kulübü (2 – 0) Sakaryaspor A.Ş

Boluspor (0 – 0) Bandırma Spor

Manisa Futbol Kulübü (0 – 1) Özbelsan Sivasspor

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (7 – 0) Adana Demirspor A.Ş

Eminevim Ümraniyespor (0 – 0) Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş

İmaj Altyapı Van Spor FK (0 – 0) SMS Grup Sarıyerspor

Atakaş Hatayspor (0 – 3) Amed Sportif Faaliyetler

Alagöz Holding Iğdır FK (0 – 2) Arca Çorum FK

İstanbulspor A.Ş (0 – 1) Sipay Bodrum FK

Esenler Erokspor (0 – 2) Erzurumspor FK

GÖZLER KALAN MAÇLARDA

Ligin tamamlanması için son 6 karşılaşmanın oynanması beklenirken, alınacak sonuçlar üst sıralar ve play-off hattı açısından büyük önem taşıyor.

Van ekibi, 33. haftada ise deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. 1 haftalık milli maç arasının ardından, 4 Nisan’da zorlu geçmesi beklenen mücadelede Van ekibi galibiyet için sahada ter dökecek.

PUAN DURUMU