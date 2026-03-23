Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 1939-2025 dönemi iklim verilerine göre, Van’ın uzun yıllar ortalama sıcaklıkları ay bazında yeniden hesaplandı. Açıklanan veriler, Van’da mevsimsel değişimlerin ve sıcaklık dağılımının yıllar içindeki eğilimini gösteriyor.

MGM verilerine göre Van’da kış ayları sert ve soğuk geçiyor; Ocak ayında ortalama sıcaklık -3 derece olarak ölçülürken, en düşük sıcaklık ortalaması -7,4 dereceye kadar geriliyor. Şubat ayında da benzer seyir sürerken ortalama sıcaklık -2,4 derece olarak kaydedildi. Mart ayında ise sıcaklıklar 1,8 dereceye yükselmesine rağmen yağışlı gün sayısı 12’ye çıkarak yılın en yağışlı dönemlerinden biri yaşanıyor.

VAN’IN ORTALAMA EN SOĞUK VE EN SICAK AYLARI!

Van’da ilkbaharla birlikte sıcaklıklarda belirgin artış gözleniyor; Nisan ayında ortalama sıcaklık 7,9 dereceye ulaşırken, 54,9 mm ile yılın en yüksek aylık yağış ortalaması bu dönemde görülüyor. Mayıs ayında ortalama sıcaklık 13,2 dereceye yükselirken yağışlı gün sayısı 11 olarak ölçüldü.

Yaz aylarında ise Van’da sıcaklıklar zirveye çıkıyor; Haziran ayında ortalama sıcaklık 18,3 dereceye ulaşırken yağış miktarı azalıyor. Temmuz ayı 22,4 derece ortalama sıcaklıkla yılın en sıcak ayı olurken, yalnızca 2 gün yağış görülüyor. Ağustos ayında da benzer bir tablo devam ederken, bu ay yılın en az yağış alan dönemi olarak kaydedildi.

Van’da sonbahar aylarıyla birlikte sıcaklıklar yeniden düşüşe geçiyor; Eylül ayında ortalama sıcaklık 17,9 derece olarak ölçülürken, Ekim ayında bu değer 11,4 dereceye geriliyor ve yağışlar yeniden artış gösteriyor. Kasım ayında ortalama sıcaklık 5 dereceye kadar düşerken, Aralık ayında ise sıcaklık yeniden sıfırın altına inerek -0,3 dereceye kadar gerilediği görülüyor.

Uzun yıllar ortalamasına bakıldığında Van’da yıllık ortalama sıcaklık 9,5 derece olarak hesaplanırken, yıl boyunca ortalama 92,9 gün yağış görülüyor ve toplam yağış miktarı 393,3 mm’ye ulaşıyor. Van’da şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 37,5 derece, en düşük sıcaklık ise -28,7 derece olarak kayıtlara geçerken, en yüksek kar kalınlığı 1994 yılında 120 santimetre olarak ölçüldü.