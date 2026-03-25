TFF) U19 Gelişim Ligi’nde İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Tatvan Yeni İdmanyurdu Spor karşı karşıya geldi. Van ekibi, ilk devrede 5, ikinci devrede ise 1 gol bularak rakibini 6-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, sahasında Tatvan Yeni İdmanyurdu Spor’u ağırladı. Yağmur altında ve centilmence başlayan karşılaşmayı ev sahibi ekip, farklı skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyuna hakim olan taraf Vanspor U19 Takımı oldu.

Vanspor atağında maçın 5.dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan 4 numaralı Engin Taş, şık vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

İlk golden 4 dakika sonra bu kez 5 numaralı formasıyla İsa Satıcı sahneye çıktı. Ceza sahası dışından yaptığı vuruşla golü bulan İsa, Vanspor adına farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

Vanspor bu kez 13.dakikada etkili çıktı. Gelişen atakta 9 numaralı Boran Yağızer attığı golle skoru 3-0 yaptı.

Maçın 19.dakikasında 8 numaralı Yılmaz Ölmez sahneye çıktı, ceza sahası içinde topla buluşan Yılmaz, Vanspor’un 4. golünü kaydetti: 4-0.

İlk yarıda etkili oyununu sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, 22. dakikada 17 numaralı Arif Emre Başaran’ın golüyle farkı 5’e çıkardı: 5-0.

Maçın 36.dakikasında konuk ekip Tatvan Yeni İdmanyurdu Spor U19’da 10 numaralı Selim Vefa Yağcı takımının tek golünü kaydetti: 5-1.

İlk yarıda başka gol olmayınca devre Vanspor’un 5-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya iki takım da kontrollü başladı. İlk yarıyı farklı skorla önde kapatan Vanspor U19 Takımı, 55. dakikada 7 numaralı Semih Altındağ’ın golüyle farkı yeniden açtı: 6-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Vanspor’un 6-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, sahasında aldığı farklı galibiyetle puanını 37’ye yükseltti.