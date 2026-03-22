Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan SMS Grup Sarıyerspor Teknik Direktörü Servet Çetin, mücadelenin centilmence geçtiğini ve deplasmanda alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

“İSTEDİĞİMİZ OYUNU SAHAYA YANSITTIK”

Karşılaşmayı değerlendiren Servet Çetin, iyi hazırlandıklarını belirterek, “Van takımı iyi bir ekip. Biz de bu maça çok iyi hazırlandık çünkü puana ihtiyacımız var. Sahada doğru durduk ve aslında oyun istediğimiz gibi gitti. Geçiş oyununda pozisyonlar da bulduk ancak son pasları ve final vuruşlarını değerlendiremedik.” dedi.

İlk yarıda ve maçın genelinde önemli fırsatlar yakaladıklarını ifade eden Çetin, “Batuhan’ın kaçırdığı net bir pozisyon var. Yine Dembele ile yakaladığımız fırsatlar oldu. Bu pozisyonları daha iyi değerlendirebilseydik gol bulabilirdik.” diye konuştu.

“MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ”

Son dakikalarda risk yaşadıklarını da dile getiren Çetin, kalecinin kritik bir kurtarış yaptığını belirterek, “Son bölümde top kaybı sonrası rakibe fırsat verdik ve maçı da kaybedebilirdik. Kalecimiz önemli bir kurtarış yaptı. Genel anlamda bakarsak maçın hakkı beraberlikti ancak daha net pozisyonlara giren taraf bizdik.” ifadelerini kullandı.

“HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE”

Ligde kalan haftalara da değinen tecrübeli teknik adam Çetin, “Son 6 hafta kaldı ve her maç bizim için final. Geldiğimiz günden beri puan almak için mücadele ediyoruz. Alt sıralarla bağımız kopmuş değil ama adım adım ilerleyeceğiz.” şeklinde konuştu.