Trendyol 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında SMS Grup Sarıyerspor'u ağırlayacak. Maçın hakemleri belli oldu.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 32. hafta maçında sahasında konuk edeceği SMS Grup Sarıyerspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Play-Off iddiasını sürdürmek isteyen temsilcimiz sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Zorlu geçmesi beklenen maçı yönetecek hakemler açıklandı.

22 Mart Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - SMS Grup Sarıyerspor maçını hakem Fatih Tokail yönetecek.

Maçta Burak Sami Şad ve Ferhat Çalar yardımcı hakem olarak, İbrahim Güner de dördüncü hakem olarak görev alacak.