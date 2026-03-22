Van Spor'da galibiyet hasreti devam etti. Soğuk ve yağmurlu hava altında Van Atatürk Şehir Stadı’nda saat 13.00’te başlayan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

İlk yarıya kırmızı-siyahlı Van ekibi kontrollü başladı. İlk dakikalardan itibaren topa daha çok hakim olan Van temsilcisi olsa da iki takım da etkili bir oyun ortaya koyamadı.

Maçın 27. dakikasında Sarıyer etkili geldi ancak top, az farkla kale direğinin yanından dışarı çıktı.

40.dakikada ev sahibi Vanspor etkili geldi. 17 numaralı formasıyla Oğulcan Çağlayan’ın düzgün vuruşuyla top filelerle buluştu ancak hakem Fatih Tokail, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

İki takım da karşılıklı pozisyonlar yakalasa da istediklerini elde edemedi ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci devreye konuk ekip Sarıyerspor başladı. 47. dakikada Vanspor, Ivan Cedric Bikoue Embolo ile pozisyon buldu ancak Cedric’in vuruşu auta çıktı.

İkinci devrede iki takım da etkili bir oyun sergileyemedi.

Taraflar gol yollarını arasa da aradıkları golü bulamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.

Temsilcimiz, sahasında aldığı beraberlikle puanını 43’e yükseltti.