Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 32. hafta maçında sahasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaştı. Zorlu mücadelede gol sesi çıkmayınca taraflar puanları paylaştı. Söz konusu maçla ilgili İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü PFDK’ya sevk edildi.

KÖTÜ TEZAHÜRAT GEREKÇESİYLE PFDK’YA SEVK

Ev sahibi temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bu maçta “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Van Spor’un PFDK’ya sevk raporunda şöyle denilddi; “İmaj Atlyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün 22.03.2026 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü-SMS Grup Sarıyerspor Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”