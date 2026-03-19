Kırmızı-siyahlı temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, taraftarı önünde SMS Grup Sarıyerspor ile karşı karşıya gelecek. 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, galibiyeti alarak play-off hattı için önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

Karşılaşmanın hazırlıklarını kendi tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde sürdüren Vanspor’da taraftarlar bilet fiyatlarını merak ediyordu. Bilet fiyatları belli oldu.

İlk devrede rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Van temsilcisi, bu maçtan galibiyetle ayrılarak play-off yarışından kopmak istemiyor.

Karşılaşmaya kısa bir süre kala kırmızı-siyahlı taraftarların merakla beklediği bilet fiyatları da açıklandı

İŞTE BİLET FİYATLARI

İmaj Altyapı Van Spor FK – SMS Grup Sarıyerspor karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde;

Doğu – Batı Maraton Tribünü: 150 TL

Kale Arkası Tribünü: 75 TL

Misafir Tribünü: 95 TL

Biletler, Biletinial uygulaması üzerinden bugün itibarıyla satışa sunuldu.

Karşılaşma, 22 Mart Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak.