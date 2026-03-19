Bölgede bu yıl etkili olan sert kış şartları ve bol yağışlar, yıllardır kurumuş olan su kaynaklarını yeniden harekete geçirdi. Özellikle kırsal alanlarda birçok pınarın yeniden canlandığı gözlemlenirken, bu kez şaşırtan görüntü ana yol üzerinde yaşandı. Asfalt zeminin ortasından çıkan su, kısa sürede çevreye yayılırken, sürücüler de durumu fark ederek dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Vatandaşlar, uzun yıllardır bu kadar yoğun bir su çıkışına şahit olmadıklarını belirterek, doğanın adeta yeniden hayat bulduğunu ifade etti.

Uzmanlar ise bu tür durumların yer altı su seviyesinin yükselmesiyle ilgili olduğunu ve yoğun yağışların ardından bu tür doğal kaynakların yüzeye çıkabileceğini dile getiriyor.