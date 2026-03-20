Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda (DAKA) uzun yıllardır stratejik görevlerde bulunan ve bölgenin kalkınma dinamiklerine hakimiyetiyle tanınan Mehmet Emin Çakay, DAKA Genel Sekreter Vekili olarak atandı.

Ajans bünyesinde farklı kademelerde başarıyla görev yapan ve son olarak Birim Başkanlığı görevini yürüten Çakay, özellikle "ikinci adam" olarak sorumluluk aldığı süreçlerdeki çözüm odaklı yaklaşımıyla hem kurum içinde hem de bölgedeki paydaşlar nezdinde güçlü bir güven tesis etmişti.

Bölgede büyük sevinç ve beklenti

Çakay’ın bu kritik göreve getirilmesi, Doğu Anadolu’daki iş dünyası, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bölgenin sosyo-ekonomik yapısını yakından tanıyan, yerel potansiyeli projelerle katma değere dönüştürme noktasında rüştünü ispatlamış bir ismin dümene geçmesi, kalkınma hamlelerinin ivme kazanacağı şeklinde yorumlandı.

Tecrübe ve vizyon bir arada

Uzun süredir ajansın yönetim kademesinde kilit roller üstlenen Mehmet Emin Çakay’ın, bu yeni dönemde DAKA’nın bölgedeki etkinliğini daha da artırması bekleniyor. Çakay’ın vizyoner bakış açısı ve bürokratik tecrübesiyle, bölgeye yönelik yeni yatırım ve projelerin hayata geçirilmesinde öncü bir rol oynaması hedefleniyor.

Güray DAP'a atanmıştı

DAKA Genel Sekreterliği görevini sürdürdüğü sırada Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı olarak atanan Halil İbrahim Güray, koltuğunu yakın çalışma arkadaşı olan Mehmet Emin Çakay'a devretmiş oldu.