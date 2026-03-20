Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Van Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından müze girişine asılan tabelada yer alan bilgilere göre müze, tadilat çalışmaları nedeniyle 300 gün boyunca ziyarete kapalı olacak.

Van’ın kültür turizmi açısından önemli duraklarından biri olan müzenin uzun süre kapalı kalacak olması turizm sektöründe kaygı yaratırken, turizmci Murat Beyaz yaklaşık bir yıllık kapanmanın Van’ın turizm hareketliliğini olumsuz etkileyebileceğine vurgu yaptı.

“VAN MÜZESİ TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ MÜZELERİNDEN BİRİ”

Turizmci Beyaz, müzenin Van’a gelen ziyaretçilerin ilk uğrak noktalarından biri olduğunu ifade ederek, “Van Müzesi’nin kapanması ciddi bir kayıp oldu, hem biz turizmciler hem de turistler için. Önceki dönemlerde de müze ile ilgili bazı sıkıntılar vardı. Van Müzesi gerçekten Türkiye’nin en değerli müzelerinden biri. Eserlerin ve bölgenin zenginliği turizm programlarını planlamamızı kolaylaştırıyordu. Kültür turizmi açısından Akdamar ile birlikte Van’a gelenlerin uğradığı ilk yerlerden birisiydi.” dedi.

“300 GÜNLÜK BİR KAPANMA, VAN İÇİN CİDDİ BİR KAYIP ANLAMINA GELİYOR”

Kapanma süresinin turizm açısından uzun olduğunu belirten Beyaz, “Biz ziyaretçileri Van Müzesi’nde yazın sıcak, kışın soğuk koşullarda gezdiriyorduk; bu sorun yıllardır devam ediyordu ve çözülmesi gerekiyordu. Ancak alınan kararla çözüm, müzenin yaklaşık bir yıl kapatılması oldu. Bu karar önceden paylaşılmadığı için tur şirketleri hala programlarına Van Müzesi’ni dahil ediyor ve misafirler müzenin kapalı olduğunu ziyaret sırasında öğreniyor. Müzenin 300 gün boyunca kapalı olacağı bildirilmişti, fakat gözle görülür bir çalışma başlamış gibi görünmüyor, başlamışsa da bizlerle paylaşılmadığı için bir bilgimiz yok. Turizm açısından 300 günlük bir kapanma, Van için ciddi bir kayıp anlamına geliyor; ziyaretçiler daha kısa süre konaklayacak, yiyecek sektörü ve diğer sektörler de bundan etkilenecek.” diye konuştu.

“MÜZENİN KAPALI OLMASI, ZİYARETÇİLERİN VAN'DA KALMA SÜRELERİNİ KISALTACAK”

Van’a gelmek isteyen ziyaretçilerin müzenin kapalı olması nedeniyle gelmekten vazgeçmeyeceklerini ancak kalış sürelerinin kısalabileceğini ifade eden Beyaz, “Van’ı ziyaret etmeyi planlayan turistler müzenin kapalı olması nedeniyle gelmekten vazgeçmeyecek. Ancak müzenin ziyarete kapalı olması, ziyaretçilerin Van'da kalma sürelerini kısaltacaktır. Örneğin, üç gün konaklamayı planlayan bir grup, muhtemelen 1,5 ya da 2 gün konaklayacak. Bu durum, Van’ın turizm gelirleri ve yerel ekonomi açısından kayıplara muhakkak yol açacak. Müzenin mevcut varlığı, turistlerin Van’da bir gece daha fazla konaklamalarını sağlarken, kapalı olduğu dönemde bu ek konaklama ve dolayısıyla ekonomik katkı kaybolacak. Müzenin kapalı olması, ziyaretçi programlarını kısıtlayacak ve şehrin turizm potansiyelini sınırlayacak.”

“KAPANMA SÜRECİ KADEMELİ UYGULANABİLİRDİ”

Van Müzesi’nin yaklaşık 300 gün kapalı kalacak olmasının, özellikle kültür turizmi kapsamında kente gelen ziyaretçilerin programlarını da etkileyebileceğini değerlendiren Beyaz, son olarak şunları kaydetti:

“Kapanma süreci kademeli uygulanabilirdi, idari bölümler yapılırken müze ziyarete açık tutulabilirdi. Van Müzesi’nin kapalı olmasını, hem tur operatörleri hem de şehirdeki ekonomik aktörler açısından önemli bir kayıp olarak görüyorum. Umuyorum ki en kısa sürede tadilat biter ve müze yeniden ziyarete açılır.”