Van'da bayram boyunca yağışlı hava etkisini gösterecek. Özellikle Hakkari, Bitlis ve Muş'un bazı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken Van genelinde de çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Yağışlı havanın bayram boyunca devam etmesi öngörülüyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Ayrıca Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısı devam ediyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.