Van’da Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken, nöbetçi fırınlar da merak ediliyor. Bayramın ilk günü Van’da birçok fırın nöbetçi olarak hizmet verecek. Değişik noktalarda açık olacak fırınlar, vatandaşın ekmeğe ulaşımını kolaylaştıracak.

Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından edinilen bilgilere göre Van’da 1. gün nöbetçi olacak fırınlar şunlar;

1-Mistarım Unlu Mamülleri – Sıhke Caddesi Hacı Hidayet Camii yanı

2-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi

3-Şafak Fırını – Şafak Mahallesi

4-Van Taş Ekmek – Vali Mithatbey Mahallesi, Çavuşbaşı Caddesi

5-Kervan Taş Ekmek- İkinisan Kavşağı Van AVM ışıkları

6-Uyaş Ekmek – Kevenli TOKİ

7-Süver Taş Ekmek- İskele Caddesi

8-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası - İkinisan Polis Karakolu karşısı

9-Toprak Ekmek Fabrikası - Karşıyaka Mahallesi eski (Karşıyaka fırını)

10-Ünselli Trabzon - Erciş yolu üzeri

11-Öz Elif Unlu Mamülleri - Gölbaşı Caddesi Müftülük yanı

12-Yalçınkaya Unlu Mamülleri - Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi

13-Efe Unlu Mamülleri - Alipaşa Caddesi Roka Market yanı

14-Sofi Baba Ekmek Fabrikası - Şerefiye Caddesi

15-Kardeşler Fırını- Karşıya Mahallesi

16-İstanbul Ekmek Fırını - Vali Mithatbey Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi

17-Saray Fırın - Karşıyaka Beşyol

18-Ekmek Teknesi - Ordu Caddesi

19- Kiler Taş ekmek - Yeni Mahalle Şerefiye Caddesi

20- Van Gölü Ekmek Fabrikası - İskele Caddesi