Van’da Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken, nöbetçi fırınlar da merak ediliyor. Bayramın ilk günü Van’da birçok fırın nöbetçi olarak hizmet verecek. Değişik noktalarda açık olacak fırınlar, vatandaşın ekmeğe ulaşımını kolaylaştıracak.
Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından edinilen bilgilere göre Van’da 1. gün nöbetçi olacak fırınlar şunlar;
1-Mistarım Unlu Mamülleri – Sıhke Caddesi Hacı Hidayet Camii yanı
2-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi
3-Şafak Fırını – Şafak Mahallesi
4-Van Taş Ekmek – Vali Mithatbey Mahallesi, Çavuşbaşı Caddesi
5-Kervan Taş Ekmek- İkinisan Kavşağı Van AVM ışıkları
6-Uyaş Ekmek – Kevenli TOKİ
7-Süver Taş Ekmek- İskele Caddesi
8-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası - İkinisan Polis Karakolu karşısı
9-Toprak Ekmek Fabrikası - Karşıyaka Mahallesi eski (Karşıyaka fırını)
10-Ünselli Trabzon - Erciş yolu üzeri
11-Öz Elif Unlu Mamülleri - Gölbaşı Caddesi Müftülük yanı
12-Yalçınkaya Unlu Mamülleri - Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi
13-Efe Unlu Mamülleri - Alipaşa Caddesi Roka Market yanı
14-Sofi Baba Ekmek Fabrikası - Şerefiye Caddesi
15-Kardeşler Fırını- Karşıya Mahallesi
16-İstanbul Ekmek Fırını - Vali Mithatbey Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi
17-Saray Fırın - Karşıyaka Beşyol
18-Ekmek Teknesi - Ordu Caddesi
19- Kiler Taş ekmek - Yeni Mahalle Şerefiye Caddesi
20- Van Gölü Ekmek Fabrikası - İskele Caddesi